Kamil Durczok chwali się "nową bronią". Dziennikarz stworzył aplikację mobilną

Treści w aplikacji będą dostępne za drobną opłatą. Kwota ma nie przekraczać kilku złotych miesięcznie. - Stawiam sprawę uczciwie: kiedyś robiłem to samo, co dziś i płacił za to TVN z pieniędzy zarobionych na reklamach. Finalnie płacili więc klienci, kupujący produkty reklamujących się firmy - czyli moi odbiorcy. Teraz startuję z płatnym projektem, bo nie widzę powodu, żeby miliardy dolarów na cudzej pracy zarabiali wyłącznie giganci: Facebook, albo Google, nie dzieląc się uczciwie z twórcami. Podkreślam - nie rezygnuję z obecności w socialach, nadal będę tam aktywny - podsumował.