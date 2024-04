Kamil Baleja o "Tańcu z gwiazdami": "Wiadomo, człowiek chciałby więcej"

Tuż po zakończeniu odcinka Baleja w rozmowie z Pomponikiem powiedział: - Nie mogłem sobie wyobrazić piękniejszej końcówki, piękniejszego finału dla mnie, jakkolwiek to zabrzmi. To było spełnienie marzeń zatańczyć piosenkę Metalliki. Jest jakiś tam smutek. Wiadomo, człowiek chciałby więcej, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale naprawdę tańczę od 8 tygodni. Gość, który nigdy nie tańczył, doszedł do połowy. To jest mój życiowy sukces.