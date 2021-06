Kamery będą śledzić każdy jej ruch. Doda o własnym reality show

Od wokalistki-skandalistki do producentki filmowej. W swojej długoletniej karierze robiła już wiele, ale okazuje się, że ma jeszcze jedno zawodowe marzenie do odhaczenia. Co więcej, może się ono niebawem spełnić. Według doniesień "Super Expressu", już niedługo powstanie reality show o życiu Doroty Rabczewskiej.