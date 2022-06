Kalczyńska wyśmiała zmęczonego ojca 2 dzieci. Celebryta odpowiedział: "Panią zupełnie pogrzało?"

Pawelski odniósł się do słów Kalczyńskiej w długim, emocjonalnym wpisie. "Ja nie wiem, co się z tymi dziennikarkami ostatnio dzieje. Najpierw jedna klasyfikuje kolesi wedle wzrostu, teraz kolejna uzurpuje sobie prawo do definiowania, czy mężczyzna ma prawo czuć się zmęczony wychowywaniem swoich dzieci" - napisał Ekskluzywny Menel, pijąc do niedawnej afery z Anną Wendzikowską. "Was, Drogie Panie, to już zupełnie pogrzało? To jest jakiś konkurs na ambasadorstwo w toksycznej kobiecości?" - dopytywał instagramowy celebryta.