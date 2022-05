Anna Wendzikowska skomentowała wzrost gwiazdy. Spadła na nią lawina krytyki

Na niezbyt mądrą wypowiedź prezenterki szybko zwrócili uwagę internauci. Nazwisko Wendzikowskiej w piątek i sobotę pojawiło się wśród najpopularniejszych haseł na polskim Twitterze. Dziennikarz natemat.pl Tomasz Golonko napisał na swoim profilu, że ma 170 cm i uwielbia swój wzrost. "Nigdy też nie usłyszałem, że wzrost może mnie definiować jako mężczyznę. I nie ma takiej siły, by to zmienić. A do pewnej pani z tv: mądrości. Dojrzałości. I pokory" – stwierdził.