Kalczyńska o żądzy władzy. "Potrafi zmienić ludzi w potwory"

"Żądza władzy, prowadząca do nienawiści pod każdą szerokością geograficzną może zmienić ludzi w potwory. Każdy kraj ma swoją historię krzywd, które trudno objąć rozumem. Rolą świadków, którzy o tych zbrodniach się dowiadują jest ponieść je dalej. (...). Odkąd pamiętam fascynowało mnie, skąd w człowieku bierze się zło, prowadzące do zbrodni oraz umiejętność przełożenia go na działanie w szerszej skali. Mimo wielu lektur, pogłębiania wiedzy, nadal nie znam na to pytanie odpowiedzi. Wiem, że zło się nie kończy" - napisała Kalczyńska.