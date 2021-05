Kaja Paschalska ma COVID-19. Pokazała, jak wygląda na "ostatniej prostej"

Mimo zapowiedzi znoszenia kolejnych restrykcji i uspokajających danych co do liczby chorych na COVID-19, wirus wciąż atakuje. Jedną z jego ofiar jest 35-letnia Kaja Paschalska. Gwiazda telenoweli "Klan", poinformowała fanów na Instagramie, że i ona choruje na COVID-19. Jak wynika z relacji aktorki, z groźnym wirusem zmaga się od dwóch tygodni, ale szczęśliwie jest już "na ostatniej prostej" na drodze do zdrowia. Choć Paschalska nie wdawała się w szczegóły, podkreśliła, jak groźnym i męczącym przeciwnikiem jest koronawirus.