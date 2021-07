Kacper Kuszewski dementuje powrót do "M jak miłość". Ma teraz inne zajęcie

Mimo to przed kilkoma dniami sieć obiegła informacja, że aktor może wrócić do "M jak miłość". Choć jego bohater, Marek Mostowiak, wyjechał z żoną do Australii, miał podobno wrócić do Grabiny w związku z poszukiwaniami zaginionego syna. W mediach pojawił się nawet opis odcinka, w którym miałby zagrać, ale Kuszewski definitywnie dementuje te doniesienia.