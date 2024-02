Kabareciarz drwi z Obajtka. "Jak opuścić fotel za milion"

Stało się to, o czym mówiono od tygodni, jeśli nie miesięcy. Daniel Obajtek nie będzie prezesem Orlenu. 1 lutego rada nadzorcza koncernu poinformowała, że Obajtek został odwołany ze swojego stanowiska. Stało się to tuż po tym, jak Obajtek przedstawił pismo, w którym oświadczył, że "oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji". Jak mogliście przeczytać w Wirtualnej Polsce, politycy rządowej większości spodziewali się, że Obajtek sam zrezygnuje z funkcji szefa koncernu. Zapowiadał to bowiem w wywiadach.