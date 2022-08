Już tak nie wygląda. Maisie Williams przeszła radykalną metamorfozę

Przypomnijmy, że Maisie Williams debiutowała w "Grze o tron" jako 12-latka. Później zagrała w takich produkcjach jak "Doktor Who", "Nowi mutanci", "Upadające", "Księga miłości". W zanadrzu ma dwa kolejne filmy: dramat biograficzny "The New Look" (zagra tam Christinę Dior, bojowniczkę francuskiego ruchu oporu i siostrę słynnego projektanta mody) i komedię "Sinner vs Saints".