Już nie tylko Tusk i TVN. "Wiadomości" mają nowego wroga. "Zaszczuć się nie damy"

Na rzeczonej okładce widnieje Jarosław Kaczyński z czterema wściekłymi psami na smyczach. Na ich obrożach widać wyraźnie logo TVP, "Sieci", Polskie Radio i "Gazeta Polska". Do tego "Wiadomości" zacytowały wypowiedzi polityków opozycji, którzy mówili: "TVP to nie jest medium, to jest narzędzie zła", "Tego się nie da zreformować i trzeba zamknąć" itp. Na sam koniec dziennikarz "Wiadomości" wygłosił deklarację: "Państwa możemy zapewnić - zaszczuć się nie damy".