Już nie są razem. Josie i Kuba z "Love Island" ogłosili rozstanie

Wielu fanów programu "Love Island" trzymało za nich kciuki, mimo że od początku było wiadomo, że w ich przypadku prawdziwe jest powiedzenie "przeciwieństwa się przyciągają". Żywiołowa Josie, na co dzień mieszkająca w Kanadzie, dla Kuby przeniosła się do Polski i na jakiś czas zamieszkała w jego rodzinnych stronach. Niestety, ostatnie tygodnie spędzili już osobno. Choć zaledwie kilka dni temu przyjechała znów do Polski, wkrótce znów będzie pakować walizki.