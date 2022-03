Justyna Tomańska i Mariusz Totoszko rozstali się. "Pozostajemy dobrymi rodzicami. Nie przyjaciółmi"

"Czasami w miłości nie układa się tak dobrze jak w pracy... Wolałabym miłość, no ale cóż" - napisała na Facebooku Justyna Tomańska, ujawniając, że rozstała się z Mariuszem Totoszką. "Zero facetów przez minimum rok. Tak, nie jesteśmy z Mario już w zwiazku, ale jako dorośli i kochający Zosię pozostajemy dobrymi rodzicami. Nie przyjaciółmi" - czytamy we wpisie.