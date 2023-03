Justyna Mazur komentuje Rutkowskiego. "W tym momencie jest celebrytą"

- Krzysztof Rutkowski jest w tym momencie celebrytą. Brał udział w programach gwiazdorskich. Niektóre jego działania są, w mojej cenie, działaniami skoncentrowanymi na robieniu show niż tego, czego dotyczą. Wiele osób, które miały z nim do czynienia, np. rodziny ofiar, bardzo źle to wspominają... ale są też osoby, które to cenią. W ostatnim odcinku mówiłam, że Krzysztofowi Rutkowskiemu udało się zdobyć i zabezpieczyć monitoring w sprawie Iwony Wieczorek. Policja tego nie zrobiła - podkreśliła.