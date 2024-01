Justyna Dobrosz-Oracz nową twarzą TVP. Dogryzła ekipie "Faktów" TVN

Po tych ustaleniach dziennikarka zamieściła na Facebooku zdjęcie sprzed kamery, na którym opiera się na szklanym stole. "Ręce czyste. Stół czysty" - podpisała z uśmiechem, co można odczytać jako aluzję do "Faktów" TVN. Po sieci do dziś krąży nagranie sprzed lat, na którym Kamil Durczok wścieka się i klnie jak szewc z powodu "up...ego stołu" przed emisją "Faktów".