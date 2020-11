Jurek Owsiak ma propozycję dla Kingi Dudy. Napisał do niej list

Jurek Owsiak wystosował list do Kingi Dudy, która obecnie pełni funkcję społecznej doradczyni prezydenta. Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opisał problemy polskiej służby zdrowia, a także miał nietypową propozycję dla córki Andrzeja Dudy.

Jurek Owsiak wykorzystał swój profil na Facebooku, by bezpośrednio zwrócić się do Kingi Dudy. "Dzień dobry, zacznę od tego, że doceniam Twoją społeczną funkcję doradcy Prezydenta RP. Sam bardzo polegam na radach moich dorosłych córek, a nawet potrafię wsłuchać się w opinie moich wnuczek – często dają mi dużo do myślenia" - napisał na wstępie.

Następnie prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypomniał wpis prezydenta sprzed kilku dni, w którego treści zaapelował o wsparcie zbiórki dla chorego na nowotwór mężczyzny. "Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie. Dotyczą one Polaków w każdym wieku, którzy po prostu walczą o swoje życie, często zagrożone nie tylko brakiem dostępu do bardzo drogich terapii, ale od paru lat także coraz większymi trudnościami związanymi z dotarciem i skorzystaniem z przysługującej Obywatelom narodowej służby zdrowia. Aby pomóc, robimy to, co umiemy najlepiej – kupujemy sprzęt. Jako Fundacja, na cel związany z leczeniem chorób nowotworowych u dzieci dedykowaliśmy 5 Finałów i kupiliśmy blisko 400 urządzeń za 148 096 487,59 złotych, wspierając 80 punktów diagnostyki onkologicznej" - wyznał Owsiak.

ZOBACZ TAKŻE: Jurek Owsiak o aferze w Trójce: "4 lata temu rozpoczął się rozkład Programu 3 i narodowych mediów"

Na samym końcu złożył Kindze Dudzie dość nietypową prośbą. "Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji – właśnie przygotowujemy się do 29. Finału i dodatkowa para wolontariackich rąk do pomocy zawsze się przyda" - dodał.