Owsiakowi puściły nerwy. "Gdzie Pan był, Panie profesorze?"

Protestujący wykrzykują hasła, które szybko zapadają w pamięć. Niektórzy skandowali w rytm słynnej piosenki Erica Prydza "Call On Me". Inni wykrzykują jedno słowo, które Jerzy Bralczyk uznał za "szkodliwe".

Jurek Owsiak zwrócił się do prof. Jerzego Bralczyka

Na słowa językoznawcy zareagował Jurek Owsiak . Szef WOŚP odniósł się również do gestu, który Joanna Lichocka pokazała w sejmie. W poście na Facebooku zwrócił się do Jerzego Bralczyka: "Gdzie Pan był Panie profesorze, kiedy posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała fu...a w Sejmie?".

"Pan profesor Bralczyk stwierdził, że słowo - hasło WYPIER...Ć nie służy dobrze manifestacjom. Mówiąc krótko a może by słowo PRECZ, WYNOCHA a może MAMY WAS DOSYĆ. No więc nie - słowo hasło WYPIER...Ć jest jedynym dzisiaj zrozumiałym poleceniem wobec ludzi, którzy zdemontowali Polskę i fundamenty państwa! Gdzie Pan był Panie profesorze, kiedy posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała fu**a w Sejmie? Gdzie Pan był, kiedy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz wyzywała i lżyła profesora Bartoszewskiego czy pana Stanisławskiego".