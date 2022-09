June Osborne nie przestaje walczyć. "Opowieść podręcznej" odwiedza kolejny krąg piekła

W piątym sezonie "Opowieści podręcznej" powraca pytanie, co to znaczy i czy możliwe jest wybaczenie prawdziwej krzywdy. Odwrócenie roli postaci przynosi nowe rozwiązania. Strahovski świetnie wygrywa dumę Sereny Joy, która wyraźnie dominuje na jej drodze do pokuty. Z kolei Moss pokazuje, że misja June jest nie tyle ważna jednostkowo, ale urasta do miana symbolu. Teraz będzie musiała tylko zastanowić się, jak daleko może się posunąć.