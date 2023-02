Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz o rozstaniu. Wróciła do Polski, została kelnerką

Jak to się często dzieje, dzięki nowo zdobytej popularności w sieci Julia poznała kogoś nowego. Dominik mieszkający w Anglii nie oglądał "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale poznał dziewczynę dzięki licznym publikacjom w sieci, zainteresował się nią i nawiązał kontakt. Niebawem Julia była po uszy zakochana. Wyjechała do Anglii, by być z ukochanym.