Julia Wieniawa opowiedziała o swoim marzeniu. Chodzi o karierę za granicą

Przez ostatnie 2 lata Julia mocno skupiła się na muzyce. W czerwcu tego roku wydała debiutancki album "Omamy", który promowały m.in. single "Milczysz" czy "Na darmo". Jak przyznaje, nie oznacza to jednak, że nie chce już być aktorką. Co więcej, ma duże plany względem swojej filmowej kariery. - Dalej też chcę grać w filmach. Może kiedyś spróbować swoich sił za granicą, ale nie mam też większych oczekiwań do tego. Jak się uda, to super, jak nie, to spoko. I tak już jestem naprawdę zadowolona z tego, co się dzieje. Więc szkolę angielski i zobaczymy. Ogólnie wydaje mi się, że mam jeszcze wiele do pokazania w Polsce - dodała wykonawczyni hitów "Rozkosz" i "Nie muszę".