Julia Wieniawa na treningu do "Tańca z Gwiazdami". Nie widać po niej wysiłku

Julia Wieniawa jest jedną z faworytek 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Partneruje jej Stefano Terrazzino, który już czterokrotnie wywalczył Kryształową Kulę. Na początku w show TVN razem z Kingą Rusin i Agatą Kuleszą, a potem w Polsacie z Anetą Zając i Agnieszką Sienkiewicz. 20-letnia ambitna celebrytka na pewno też marzy o zajęciu 1. miejsca, ale czy na to zasługuje?