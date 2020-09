Zasłaniała nagiego modela. Zdjęcia z sesji trafiły do sieci

Zapracowana Julia Wieniawa przyznaje: "JUŻ NIE PAMIĘTAM NAWET, W CZYM BIORĘ UDZIAŁ"

"Grunt to dobra asystentka na planie. Upsss mały spoiler z jutrzejszego @topmodelpolskatvn i mojej nagiej sesji pt. 'Bogowie'. Jak coś robić, to tak, by zapamiętano te zdjęcia... Będzie bardzo... nago, ale malarsko i delikatnie... Jak jest @juliawieniawa to wiadomo, że będzie gorąco.... O takich zdjęciach @iamdominicdangelica wprost marzył... nie dziwię się... jeszcze nigdy nie mieliśmy uczestnika z takim ciałem, wręcz nierealnym... trenerzy mogliby brać przykład... ja marzę o sześciopaku, ale w tym przypadku to chyba dziewięciopak" - napisał Marcin Tyszka na Instagramie.