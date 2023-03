Julia Kamińska wchodzi w skórę mężczyzny. "Szukam w sobie tego pierwiastka"

- Tam jednak miałam czas, by budować swoją postać przez dwa miesiące, teraz mam na to tydzień. Sięgam po inne środki, pracuję bardziej technicznie. (...) Męska energia, zaznaczę, że ta stereotypowa, jest bardzo odległa od tej, która towarzyszy mi na co dzień. Choć może to właśnie sprawia, że szukanie w sobie tego pierwiastka jest bardzo ciekawe - wyznała aktorka.