Julia Kamińska bez makijażu i filtrów. Ma dystans do swojego wyglądu

Obserwatorom aktorki nowy post bardzo przypadł do gustu. W komentarzach posypały się zachwyty i komplementy. Fani docenili zarówno poczucie humoru, jak i urodę Julii Kamińskiej: "Fantastyczna rolka! Super, że pokazujesz też siebie naturalną", "Jak Kristof Ibisz - coraz młodsza", "Uwielbiam Twoje poczucie humoru i dystans do siebie. Trzymaj tak dalej", "Nadal uważam, że jesteś bardzo piękną kobietą z dystansem do siebie", "Najlepsza naturalna".