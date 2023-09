Jolanta Kwaśniewska u Magdy Mołek: "napędza mnie wściekłość"

- Nasze babki walczyły o nasze praw wyborcze, płacąc za to bardzo wysoką cenę. To, że część kobiet, i to takich młodych kobiet, których najbardziej dotyczy bieżąca polityka, nie chce iść na wybory, ja tego po prostu nie mogę pojąć - stwierdziła Kwaśniewska, która jak zdradziła jednak dziennikarka, nie ograniczyła się w programie wyłącznie do komentowania polityki.