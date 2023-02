Joe Biden w Polsce. Jego współpracownik nagle runął na ziemię

Wszyscy pamiętamy, gdy w 2021 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, chcąc chyżo i energicznie wskoczyć po schodkach do samolotu Air Force One, kilka razy się potknął, aż w końcu stracił równowagę i upadł. Na szczęście nic mu się nie stało. Polityk szybko wstał o własnych siłach, otrzepał ubrudzone kolana i czmychnął, jakby gdyby nigdy nic, ku drzwiom samolotu. Zdążył jeszcze stanąć na szczycie schodów, odwrócić się do ludzi zgromadzonych na płycie lotniska i zasalutować.