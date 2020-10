Joanna z "Rolnika" broni hejtowanej Małgorzaty. "Pamiętam te hektolitry szamba i pomyje wylewane na mnie"

"Małgosiu,nie denerwuj się ;) gdy ja urodziłam, również skrzynka pocztowa pękała od pytań szmatławców, propozycji wywiadów i chęci udostępniania zdjęć córki. W życiu bym się na to nie zgodziła, a partner proponował to samo - napisz,że za 5 tysięcy pogadasz, od razu przestaną pisać. 😂 Oczywiście, to byłby żart, bo ani ja, ani partner takich (ani zresztą żadnych innych) pieniędzy byśmy nie chcieli. Nie pozwoliłam sobie na to, bo pamiętam jak dziś te hektolitry szamba i pomyje wylewane na mnie w sieci za to, że ułożyłam sobie życie 🥰 choć ten hejt na mnie zniosłam mimo stanu błogosławionego całkiem nieźle, to na pierdyliard próśb tych "dziennikarzy" nie miałam zamiaru odczytać, a co dopiero odpisać. :) choć moja z przygoda z programem była całkiem inna, to życzę Ci siły i zdrówka ❤️" - napisała Joanna w komentarzu. Myślicie, że to uspokoi hejterów?