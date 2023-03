Joanna Racewicz zapowiada, że pozwie hejtera. Pokazała go w sieci

I dodała: "Przemoc zaczyna się od słowa. Zawsze. Od inwektywy. Od hejtu. To pierwsze ziarno agresji. Jeśli będziemy próbować je zakopać - wykiełkuje. Jeśli zlekceważyć - podniesie wysoko głowę. To dlatego publikuję komentarz i twarz hejtera. Uprzedzałam. Najwyraźniej nie przeczytał. Trudno. Teraz sprawa jest u prawnika. Jeśli człowiek, który mnie nie zna, nigdy nie widział, pisze coś takiego - jak mówi do bliskich sobie kobiet?".