Joanna Racewicz gorzko o aferze wokół Jana Pawła II. "Wojna polsko-polska"

Wskazała też, że jej zdaniem nie powinno się zapominać, że w całej aferze chodzi o niewiele więcej, niż polityczną przepychankę. "I jeszcze jedno - jak można bronić kard. Wojtyłę i jednocześnie atakować mamę chłopca, który nie wytrzymał szczujni i nagonki? Bo - i to i to wojna o wybory? Gdzie sumienie? Przyzwoitość? Nawet w obliczu dramatu śmierci brakuje zwykłej ludzkiej empatii. Przecież wiele/wielu z was ma dzieci. A gdyby... Opamiętajcie się w nienawiści. Bo wreszcie jakieś 'Auschwitz spadnie nam z nieba'".