Joanna Racewicz skomentowała wybuch rakiety. "Coś potwornego"

Racewicz zauważyła, że ta informacja może zniechęcić mieszkańców okolic Hrubieszowa do Ukraińców: - Ta ukraińska pomyłka też nie przysporzy sympatii Ukraińcom i to jest straszne. Bardzo się o to martwię. To jest tragiczna pomyłka. Ja też jestem myślami z rodzinami, które straciły swoich bliskich, bo to jest coś potwornego.