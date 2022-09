Joanna Kurska wróciła do TVP, a zaczynała w "Wyborczej". "Ambitna, ale nigdy dziennikarskim asem nie była"

Trudno więc zdobyć informacje o tym, kim jest Kurska, co myśli i jakie ma stanowisko w sprawach poruszających opinię publiczną. Znanych jest tylko kilka faktów z jej życia zawodowego i odpryski życia prywatnego - głównie te, które dotyczą małżeństw i dzieci. Z tych kilku drobiazgów rysuje się obraz osoby raczej nie mającej "parcia na szkło" - owszem, pracuje w telewizji od lat, ale zwykle nie antenie, a raczej w zaciszu redakcyjnych gabinetów, obraz osoby mocno poświęcającej się pracy i rodzinie, w przeciwieństwie do obecnego męża nie skorej do konfrontacji i ciętych, złośliwych ripost.