Spełniła swoje marzenie. Poprowadzi wyjątkowy program w USA

Związana m.in. z organizacją People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), brała udział w zorganizowanej przez nią akcji przeciwko torturowaniu zwierząt futerkowych. W 2012 r. w Los Angeles sprzeciwiła się siostrom Kardashian i pod należącym do nich butikiem protestowała przeciwko noszeniu futer. W Polsce natomiast wspiera wiele schronisk. W 2017 r. prowadziła z kolei program "Misja Pies", w którym zachęcała do adopcji znajdujących się w nich bezpańskich zwierząt.