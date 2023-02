Joanna Krupa rozstała się z mężem? Wiadomo, co mogło być źródłem małżeńskiego kryzysu

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się w 2018 roku w Tyńcu. Niedługo później na świat przyszła ich córka, Asha-Leig. Wygląda jednak na to, że małżeńskie szczęście gwiazdy "Top Model" dobiegło końca, na co wskazują ostatnie wypowiedzi samej Krupy. Modelka już od jakiegoś czasu nazywa Nunesa wyłącznie "ojcem swojego dziecka" i jak zasugerowała niedawno w rozmowie z reporterem magazyny "Viva!", ma to swoje uzasadnienie.