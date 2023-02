"Top Model": Kasia Smolińska urodziła zaledwie tydzień temu. Pokazała, jak wygląda jej brzuch

Kasia Smolińska, dziś Borkowska, to jedna z tych uczestniczek "Top Model", które mogą mówić o sporym szczęściu. Choć w 1. edycji programu stanęła tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, nie zaprzepaściła swojej szansy. Nie ma co ukrywać, niewiele dziewczyn po programie, nawet gdy w ich ręce trafi profesjonalny kontrakt, a na głowę posypie się konfetti, rzeczywiście pracuje w zawodzie modelki. Ale Smolińskiej ta trudna sztuka się udała. Dziewczyna tuż po zakończeniu telewizyjnego show TVN-u rzuciła się w wir obowiązków. Kampanie reklamowe, pokazy mody - zjawiskowa Polka nie traciła czasu i do dziś intensywnie pracuje na swój sukces.