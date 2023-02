Joanna Koroniewska ujawni nazwiska. Ostra reakcja po tym, co spotkało ją na Instagramie

Swoją otwartością i poczuciem humoru Koroniewska i Dowbor zdobyli serca wielu fanów. Jednocześnie jednak regularnie doświadczają niewybrednej krytyki ze strony internautów, którzy roszczą sobie prawo do publicznego krytykowania ich wyglądu. Po raz kolejny zwróciła na to uwagę aktorka, publikując obszerny post, w którym porusza temat mowy nienawiści w sieci i tego, do czego może ona prowadzić.