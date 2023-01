Apartament Dowborów jest już niemal wykończony. To trzeba zobaczyć!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor długo czekali na to, aby ich warszawskie wnętrze wyglądało tak, jak sobie to wymarzyli. Remont się przeciągał, ale wreszcie udało się. Dom wygląda jak dom, a nie budowa. Aktorka nie próżnuje i w sieci pokazuje, co udało się osiągnąć jej, Dowborowi i wszystkim innym osobom zaangażowanym w projekt. A było ich sporo. Sądząc po instagramowym koncie gwiazdy, małżonkom udało się nawiązać owocne współprace z wieloma firmami.