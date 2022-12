Joanna Drozda otwarcie o swojej orientacji. Córka znanego satyryka "nie chce być hetero"

- Gdy 7 lat temu zaczęliśmy wystawiać "Exstravaganzę" – a jest to spektakl robiony w większości przez osoby nieheteronormatywne, okazało się, że niemówienie o sobie, niedoprecyzowywanie orientacji i seksualności to jest unik, że ludzie tak robią ze strachu. (…) Dotarła do mnie groza tej sytuacji, powiedziałam im: "To jest okropne! Wy macie łatwo, po prostu jesteście gejami czy pedałami, w zależności od tego, jak kto chce siebie nazywać, a mnie mają za hetero, że jestem jakimś nudnym straightem, bez sensu" - mówiła.