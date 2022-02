Jimmy Carr ma problem. "Zażartował" z Holokaustu, internauci chcą, by zniknął z Netfliksa

Jimmy Carr może zostać zbojkotowany. Ponad 15 tys. osób podpisało petycję wzywającą do usunięcie jego show w platformy Netflix po żarcie, który wielu odbiorców uznało za mocno niepokojący. Dowcip pojawił się w programie "Jimmy Carr: His Dark Material". Opis show brzmi: "Carr szuka humoru w najciemniejszym z miejsc w tym specjalnym programie pełnym typowych dla niego szyderczych żartów, które nazywa 'gwoździem do trumny kariery'".