"Jeszcze będzie normalnie". Te słowa wywołały poruszenie w Opolu

Dodajmy, że słynny utwór zespołu "Tilt" stał się w 2007 roku hymnem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Wanda Kwietniewska nie ukrywała swoich politycznych poglądów. Kilka miesięcy przed opolskim festiwalem w jednym z wywiadów powiedziała: "Czasy są trudne, wojna za płotem, w Polsce burdel, jakiego ten kraj jeszcze nie widział. Ludzie, którzy są słyszalni i docierają ze swoim przekazem do milionów odbiorców, nie powinni pozostawać obojętni na to, co się dzieje".