Doda zdenerwowana po koncercie. Nie tak to miało wyglądać

Później Doda zaśpiewała utwory "Wodospady" oraz "Zatańczę z aniołami", do którego przystroiła się w srebrny strój ze skrzydłami anioła. Podczas wykonywania tej piosenki doszło do wpadki, którą na pewno zauważyli widzowie. Pojawiły się bowiem problemy ze strojem. Doda musiała prosić o pomoc: - Zapnij mi to proszę, bo tu jest taki paseczek – powiedziała do jednego z tancerzy.