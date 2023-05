Festiwal w Opolu odwołany? Orłoś apeluje do Trzaskowskiego

Maciej Orłoś podał swoje argumenty: "Prezydent Opola naprawdę nie ma obowiązku poprzez współpracę w TVPiS autoryzowania zła w telewizji zwanej publiczną. Zło polega na tym, że TVP jest niczym innym jak tubą propagandową rządzących. Tłumaczenie, że należy oddzielić programy informacyjne i publicystyczne od rozrywki zupełnie do mnie nie trafia. Prezes TVP, który podpisał z miastem umowę, jednocześnie daje zgodę na propagandowy kształt informacji i publicystyki w kierowanej przez niego stacji. Dlatego zaapelowałem do Rafała Trzaskowskiego, by spróbował namówić prezydenta Opola na zerwanie współpracy z TVP".