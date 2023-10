Jest zwiastun "The Crown". Fani zacierają ręce i szykują chusteczki

"The Crown" to jeden z największych hitów w ofercie Netfliksa. Serial inspirowany prawdziwą historią brytyjskiej rodziny królewskiej zadebiutował w 2016 r. i po siedmiu latach doczeka się finałowego sezonu. Po raz pierwszy Netflix wypuści go w dwóch częściach. Pierwsze cztery odcinki trafią na platformę streamingową 16 listopada i to właśnie ich dotyczy nowy zwiastun.