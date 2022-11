Pobicie dziennikarzy TVP. "Nie będzie mówił, że nie można go dotknąć"

Podczas uzasadnienia wyroku sędzia Maciej Szulc powiedział: - Prawo prasowe nie stanowi immunitetu dla dziennikarza. Nie daje mu nietykalności, a tylko uprawienia do tego, żeby mieć możliwość szerszego dostępu do zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Nie może być tak, że dziennikarz będzie mówił, że nie można go dotknąć (...). Padało stwierdzenie, że jeden z dziennikarzy został uderzony w tył głowy przez pana Pielina. Nie ma jednak żadnego dowodu, że on to zrobił. Utrata panowania nad sobą była największym przewinieniem pana Pielina. Nie było to jednak działanie brutalne.