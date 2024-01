Jest śmiertelnie chora. Doherty bierze kolejne kredyty na życie

Shannen Doherty bez wątpienia najbardziej dała się zapamiętać jako Brenda Walsh z "Beverly Hills 90210". Aktorka cały czas jest aktywna zawodowo. W ostatnim czasie można było ją zobaczyć w produkcji "How to Make a Deal with the Devil", wcześniej w "Gorące krzesło" i "Breast Cancer Bucket List". Shannen jednak przede wszystkim zajmuje się działalnością na rzecz osób cierpiących na nowotwory. Sama zmaga się z rakiem od 2015 r. O czym opowiada otwarcie.