Jest nowe reality show. Singielka szuka dawcy spermy. Tak, oni tak na serio

"Labor of Love" można by przetłumaczyć jako "Narodziny miłości". Dosłownie. W nowym reality show telewizji Fox 15 mężczyzn rywalizuje o to, by zostać dawcą spermy singielki, która chce w końcu zostać mamą.

"Labor of love" - nowy program w telewizji zaskakuje widzów (Materiały prasowe)