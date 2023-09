Jest na rajskich wakacjach. Trafiła na plagę jadowitych stworzeń

Krystyna Kamińska zyskała rozpoznawalność w 2015 r. po tym, jak TVP pokazała drugą edycję popularnego programu "Rolnik szuka żony". 24-letnia wówczas Białorusinka mieszkająca w Polsce zabiegała o względy Roberta, ale nic z tego nie wyszło. I choć Krystynie nie poszczęściło się w telewizyjnym programie, to jednak kilka lat później znalazła za to żonę, Agnieszkę, co zaskoczyło wiele osób.