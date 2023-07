Jest decyzja KRRiT w sprawie tęczowych opasek na "Sylwestrze Marzeń". Jakimowicz nie będzie zachwycony

- Dedykujemy kolejną piosenkę wszystkim tym, którzy doświadczyli hejtu w tym roku. Społeczności żydowskiej, kochamy was, ludziom pochodzenia afrykańskiego na całym świecie, kochamy was, społeczności LGBTQ, kochamy was. Piosenka, którą chcemy wykonać, to "Where is the love", która jest dedykowana jedności - powiedzieli muzycy na scenie.