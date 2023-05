Jessica z "Rolnik szuka żony" na przyjęciu komunijnym. Czy to odpowiednia sukienka?

Jessica nie zdobyła serca rolnika, ale za to pokochali ją widzowie. Jej powiedzonka i sposób bycia przeszły do historii internetu dzięki memom. Dziewczyna jednak nie zaangażowała się w tę ulotną popularność. Od czasu do czasu bombarduje swoje konto przypadkowymi fotografiami, ale nie komunikuje się z obserwującymi.