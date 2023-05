Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony" w romantycznej sesji z ukochanym. Pamiętacie ją z show TVP?

Kiedy kilka lat temu mieszkanka Leszna wzięła udział w popularnym programie TVP, z miejsca przykuła uwagę widzów. Wyrazisty styl, pewność siebie czy językowe gafy szybko stały się jej znakiem rozpoznawczym. To, co przysporzyło jej popularności, zwłaszcza wśród internautów, jednocześnie jednak zniechęciło do niej rolnika.