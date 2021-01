Jerzy Zelnik na temat szczepionek wśród aktorów: "Poczekam na swoją kolej"

W sieci zdążyło się pojawić mnóstwo komentarzy zarówno z lewej, jak i prawej strony. Sami zainteresowani tłumaczą, że byli przekonani, iż działają na rzecz propagowania szczepionki na COVID-19. Choć ich intencje były dobre, efekt jest odwrotny do zamierzonego. Teraz w mediach toczy się dyskusja, a gwiazdy gęsto tłumaczą się i muszą odpierać kolejne fale ostrej krytyki.

Głos w tej sprawie zabrał także Jerzy Zelnik, który kilka miesięcy temu skończył 75 lat. Do aktora nikt jednak nie zadzwonił z WUM, by zaszczepił się poza kolejnością i promował preparat. - Nie otrzymałem takiej propozycji, aby się szybko zaszczepić. Ale nie zaszczepiłbym się poza kolejnością, bo jestem demokratą. Mam duszę demokraty, to nie będę wykorzystywał przed innymi potrzebującymi swoich jakiś znajomości - wyznaje w rozmowie z "Faktem" aktor.